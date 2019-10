Barcelona logró sufrido triunfo ante Slavia Praga en la Champions con un ratito de Vidal

Barcelona logró un apretado triunfo por 2-1 sobre Slavia Praga en la UEFA Champions League 2019-2020, asegurando el primer lugar del grupo luego de tres fechas.

Con el chileno Arturo Vidal en los últimos 15 minutos, el elenco catalán logró la victoria gracias a los goles de Lionel Messi y un autogol de Olayinka, mientras que Boril había empatado en el arranque del primer lapso.

Así, Barcelona suma siete unidades y el líder de su zona, mientras que los checos son últimos con uno punto.

🔵🔴 Leo Messi has now scored in 15 consecutive seasons! ⚽️#UCL pic.twitter.com/wcf2tuXPB3

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 23, 2019