Liverpool despierta con sólida goleada sobre Genk y le mete cuco a todos en la Champions

El actual campeón de la Champions League, Liverpool, despertó con todo este miércoles al golear por 4-1 a Genk de Bélgica como visita y dio un paso clave rumbo a la clasificación a octavos de final.

El equipo de Jürgen Klopp tuvo la ayuda del inglés Alex Oxlade-Chamberlain, quien anotó dos tantos a los 2' y 57'; mientras que Sadio Mané a los 77' y Mohamed Salah a los 87' marcaron los otros. El descuento fue de Stephen Odey a los 88'.

En el otro duelo del grupo, Napoli de Italia venció por 3-2 a Red Bull Salzburgo de Austria y quedó al tope de la zona con siete puntos, seguidos por los Reds que tienen seis.

Los goles italianos fueron de Dries Mertens (17' y 64') y Lorenzo Insigne (73'); mientras que la "joyita" noruega Erling Braut Haaland señaló los tantos austriacos a los 40' y 72'.

⏰ RESULTS ⏰

💪 Barça go 3 points clear in group

🔴 Liverpool impress in Genk

✅ Inter join Dortmund on 4 points

😱 Insigne scores late winner for Napoli

🔥 Sensational Ikoné strike secures Lille point

🦅 Benfica claim first win in Group G

🤔 Best performance? #UCL pic.twitter.com/I6ntz10gdb

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 23, 2019