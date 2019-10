Pajarito Valdés se suma al estallido social en Chile: "Hay que conseguir mejores condiciones para vivir"

View this post on Instagram

Simple opinión. Espero que las protestas pacíficas se mantengan , y que cada día se sume más gente , hasta conseguir mejores condiciones para vivir , una mejor calidad de vida , salud , educación gratis y de calidad , pensiones dignas para toda la gente que se ha pelado el culo para hacer crecer este país . #AnteLaAdversidadMeRebelo #AguanteChile #QueSeVayanTodos #HayQueGritarConMasFuerza #PorUnChileMasJusto #ChileDesperto