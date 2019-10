Enzo Roco no pudo evitar una nueva derrota del Besiktas en la Europa League

El defensa chileno Enzo Roco no pudo evitar este jueves una nueva derrota del Besiktas en el Grupo K de la Europa League 2019-2020.

El equipo del chileno, que jugó los 90' y recibió tarjeta amarilla, sucumbió por 2-1 ante Sporting Braga de Portugal y quedó prácticamente eliminado.

Ricardo Horta y Wilson Eduardo anotaron los goles portugueses, mientras que Umut Nayir, había anotado el empate parcial.

De esta forma, las Águilas Negras están en el fondo de su grupo sin puntos. Por su parte, Sporting Braga encabeza la zona con siete puntos, seguido por Wolverhampton (6) y Slovan Bratislava (4).

