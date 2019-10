La esperanza del Huaso Álvarez en medio del estallido social en Chile: "No olvidemos nunca más este momento"

Las masivas protestas que se han desarrollado a lo largo de todo Chile en medio del estallido social que se ha provocado en nuestro país han dejado imágenes inequívocas de la transversalidad del movimiento. Como buen ejemplo de aquello, está la unión que se ha visto entre las barras de los tres clubes de fútbol más grandes, lo que genera esperanza en el ídolo de Universidad Católica Cristián Álvarez.

A través de una publicación en sus redes sociales, el Huaso entregó su parecer sobre la coyuntura nacional y destacó como un buen signo la unidad que se ha visto en las calles entre barristas de la UC, Colo Colo y Universidad de Chile.

"Tengo súper claro que no han sido días fáciles para ninguno de nosotros, pero ante todo lo que he visto, hay algo que me dio "esperanza", y es que todos los chilenos somos capaces de tomar el camino de la unión, de la paz, de la reevaluación y por supuesto, de la no violencia", partió diciendo el referente cruzado.

Diputado Giorgio Jackson: "La unión de Los de Abajo y la Garra Blanca demuestra lo transversal de la protesta" El parlamentario de Revolución Democrática se refirió a las manifestaciones organizadas que ambas barras protagonizaron en Plaza Italia, a favor del movimiento social.

"¿Cuántos partidos de fútbol jugué en mi carrera y en cuántos de ellos hubo alguna acción de violencia? ¡Y vieron ahora! Barras de los equipos más grandes de Chile, juntos, unidos, por una causa, algo que siempre lo vi como imposible, y en estos días fue una realidad ¿Ven que somos capaces? Ven que podemos tolerarnos, abrazarnos, tener ideas y sentimientos diferentes, para creer en una sociedad mejor", continuó.

Álvarez remarcó que "quizás para muchos eso no les generó nada tan especial, para mí fue la muestra de que podemos eliminar la violencia, hacer una pausa y que las acciones para solucionar las cosas se pueden dar".

Por lo mismo, el medallista de bronce en Sydney 2000 hizo un enfático llamado: "no olvidemos nunca más este momento, pero vamos para adelante, en búsqueda de la sociedad más justa que queremos. Vamos por todos esos niños que nos necesitan unidos y en un país en democracia".