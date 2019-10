Johnny Herrera siente temor de bajar con la U: "Manchar con un descenso al equipo más grande del país no se lo doy a nadie"

El arquero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, se refirió al complicado momento deportivo e institucional que vive su equipo, y que los tiene muy cerca de las posiciones de descenso a la Primera B 2020. Ante ese escenario, el guardameta dijo estar preocupado por las "finales" que les quedan.

"Son seis finales las que nos quedan y nos jugamos prácticamente una vida de fútbol, no es el año; manchar con un descenso al equipo más grande del país no se lo doy a nadie. Las últimas tres fechas se tienen que jugar a la misma hora, por la justicia deportiva", señaló Herrera fuera del Centro Deportivo Azul, en declaraciones que reproduce radio ADN.

Por otro lado, el experimentado futbolista de 38 años contó cómo fue su período de suplencia en la U y con mucha gente queriendo su salida del club.

"Me tocó estar casi seis meses sin jugar y el proceso fue por dentro. No es fácil que te saquen de forma injusta por lo que he vivido en el club, por lo que se produjo. No es fácil que llegaran y me sacaran de la forma en que salí. Nunca he pedido explicaciones porque juego o no. Lo asumí y asimilé con respeto, más allá que no haya compartido (la decisión) cuando salí con quien no voy a nombrar (Alfredo Arias)", aseguró.

"Me refugié con mis amigos y mi familia. Siempre la pelota da vueltas. Me tocó no estar jugando, con todo el mundo queriéndote echar del club a ser un factor realmente importante en nuestra institución y eso me da tranquilidad para seguir adelante", añadió.

Herrera y las movilizaciones sociales

Por otro lado, Herrera entregó su opinión acerca de las movilizaciones sociales que vive hoy en día nuestro país, diciendo que se siente "ajeno" a lo que se vive, pero de acuerdo al petitorio de medidas de cambio que pide la sociedad chilena en la actualidad.

"El gobierno sintió la cachetada y ahora hay que tomar medidas acordes a lo que pide el país. La situación país es opinar en un tema tan complejo. Aún me cuesta porque es ajeno, estar en el fútbol te envuelve en una burbuja que no es normal en el país. Cada uno tiene su opinión. Estoy mil por ciento de acuerdo con todas las peticiones que hace la gente, por todas las veces que nos han hecho pasar como ciudadanos", aseguró.

"Creo que es un tema complejo, ayer ver que en el parlamento se agarraron es triste. Ver aprovechamiento político es penoso como sociedad. En estos momentos, hay que apelar a la unidad. Basta del saqueo, basta de ver a gente llorando. La situación no es fácil y estoy tratando de ayudarlos a sentir. Hemos sido un país de mucha resiliencia. Creo que Chile es un país extraordinario", añadió.

"Conozco la realidad de muchos países, y desde afuera estamos muy bien visto. Ojalá que haya un antes y un después. Que esto sirva para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. Es complejo pero es parte de la realidad, no estoy de acuerdo con lo que pasa. Si no existe un orden no puede haber democracia. Para coexistir deben haber reglas claras en la vida. Dios quiera que vuelva luego el orden al país", cerró.