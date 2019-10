Marcelo Díaz: "Quemé bastantes neumáticos y lo hice con la convicción de pelear por nuestros derechos"

En medio del estallido social que vive Chile, diferentes futbolistas han salido a manifestarse, ya sea en las calles o en sus redes sociales. Uno de ellos fue Marcelo Díaz, aunque el volante bicampeón de América con la Selección recibió fuertes críticas.

El formado en Universidad de Chile indicó que "si uno no agrede a las Fuerzas Armadas, ellos no te van a agredir", por lo que fue duramente cuestionado, pues le reprocharon poca empatía por la fuerte represión policial que ha generado miles de detenidos y un puñado de muertos, poniendo en tela de juicio el respeto por los derechos humanos en nuestro país.

Ante eso, el jugador de Racing salió a increpar directamente a sus críticos en su cuenta de Instagram, luego de tener que cerrar la de Twitter. "Hey tú que estás mirando la pantalla, te contaré algo de mi vida para que te queden claros mis orígenes", partió diciendo en un comunicado, para luego pedir disculpas "a todos aquellos quienes se sintieron ofendidos por mis palabras".

"Nací y me crié en Santa Rosa de Chena, en la avenida conocida como 21 (mi número de camiseta). En la calle conocí lo bueno y lo malo. Padre Hurtado es una comuna donde la desigualdad es una bandera de lucha, por eso yo participaba en todas las manifestaciones en la zona, obvio que quemé bastantes neumáticos y lo hacía con la convicción de estar peleando por nuestros derechos", siguió Carepato.

El ex seleccionado nacional, además, hizo hincapié sobre el tema de la delincuencia y contó que "mi infancia estuvo rodeada de droga y delincuencia. Droga que nunca probé, ni un cigarro prendí, porque tenía claro mi futuro. De delincuencia ni te hablo, ya que no te gustaría leer lo que vieron mis ojos. Así que de estar en tu contra, sería olvidarme de mi origen y eso nunca va a pasar".

Finalmente, Díaz entregó todo su apoyo a a las manifestaciones y explicó que "me sumaría encantado a las protestas junto a ti para exigir igualdad y un Chile mejor", pero fue enfático en advertir que "no tengo por qué aceptar que me faltes el respeto y catalogarme de una forma que no soy".