El "brasileño Arturo Vidal" provocó furia en Argentina al hinchar por Flamengo en la Copa Libertadores

Flamengo clasificó a la final de la Copa Libertadores 2019, luego de golear 5 a 0 a Gremio en la semifinal de vuelta jugada en Rio de Janeiro (global de 6 a 1). Ante esa victoria, los cariocas tuvieron la celebración de un hincha inesperado como el volante chileno Arturo Vidal, quien se mostró eufórico en su festejo por ver al Fla en la final del certamen continental.

Ante ese escenario, el diario deportivo argentino Olé, escribió una publicación con molestia y extrañeza sobre el apoyo del seleccionado nacional a Flamengo, en la antesala del partido contra River Plate de Paulo Díaz, y sobre todo considerando que él nunca jugó ahí o en ningún equipo brasileño.

"Es chileno, juega en España y nunca pasó por un equipo de Brasil pero, en esta final de la Copa Libertadores, parece que Arturo Vidal es más brasileño que nadie. Pero, si nunca jugó en el Fla, ¿por qué le tira tanto esa camiseta?", escribió el citado medio en su sitio web, añadiendo la explicación que dio el propio Vidal hace algún tiempo.

River Plate vs. Flamengo: ¿Cuándo, a qué hora y quién transmite la final de la Libertadores 2019 en el Estadio Nacional? Argentinos y brasileños decidirán en Santiago al nuevo monarca del fútbol sudamericano, en la primera definición única de la historia.

"Me encanta el fútbol brasileño y me gustaría jugar algún día en ese país. Me gustaría jugar en Flamengo, que es un equipo apasionado como yo, que tiene una gran hinchada, donde aman el fútbol como yo", aseguró el Rey.

La final de la Copa Libertadores 2019, entre River Plate y Flamengo se realizará el próximo 23 de noviembre (17:30 horas) en el Estadio Nacional de Santiago.