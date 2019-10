Esteban Paredes sin filtro contra los clubes: "Su comunicado fue por tirar algo, no les nace, no se mojan el potito"

Esteban Paredes, goleador de Colo Colo, sacó la voz en medio de este estallido social que está afectando al país en los últimos días. Y en su condición de ídolo albo, el delantero no se guardó nada para analizar la situación.

En primer término, el ariete indicó que "estamos con la gente y queremos que sea un Chile mejor. Es una pena todo lo que ha pasado. Conversamos como plantel para ver si salimos a salir a apoyar el movimiento y la mayoría está de acuerdo".

En conversación con radio ADN, Paredes fue más allá y sentenció que "nosotros como futbolistas podríamos tener un vocero para expresar nuestras inquietudes. Unidos podemos hacer muchas cosas. La gente se ha puesto firme para que no nos metan más el dedo en el ojo".

"Hay muchos compañeros que han ido solos a marchar, veo a muchos futbolistas del equipo muy preocupados por lo que pasa, pero creo que si nos organizamos para ir como Sindicato de Futbolistas sería otro tipo de gesto", acusó.

Finalmente, el máximo goleador de la historia de Primera División, le dio con todo a los clubes por el "frío" mensaje que publicaron hace unos días por la situación que vive Chile: "No podemos esperar a no tener soluciones concretas, ojalá el Presidente y el Gobierno las den pronto. En el caso del comunicado de los clubes, creo que lo que hicieron Colo Colo, la U y la UC fue solo por tirar algo, que no les nace, no se mojan el potito".