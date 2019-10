El potente mensaje de Daniela Pardo, figura de S. Morning: "A marchar, a expresar mi rabia, por dignidad"

View this post on Instagram

Ya en casa, después de un viaje increíblemente difícil pero hermoso, el desgaste emocional, psicológico superó todo lo físico. Llegar a un país con una tremenda crisis social, con más incertidumbre que certezas, lograr salir de eso y poner en marcha la Copa, agradezco al pueblo Ecuatoriano por su hospitalidad siempre. Fue un grupo difícil, más aún cuando comenzamos a darnos cuenta de lo que pasaba en Chile, por más que se intente concentrarnos en el campeonato fue imposible. Nuestras familias y todo el pueblo chileno estaba en una lucha de todos. Tratamos de darles pequeñas alegrías deportivas y creo que para muchos así fue. Finalmente nos fuimos con honor y mucho aprendizaje, y unas ganas enormes de VOLVER. GRACIAS A mis compañeras, que se entregaron por completo, iría a cualquier batalla con ellas. AL increíble cuerpo técnico que nos cuido y guió todo el torneo. Al club, en representación de su presidente que estuvo en todo momento con nosotras. Gracias infinitas. Ahora nos toca tomar llegar a un país en crisis, distinto al que nos fuimos, pero sin duda este Chile me representa mucho más. A tomar la olla, y salir a luchar por mi, por mi Abuela por mi madre. Con PAZ y SIN VIOLENCIA.