El picota Zlatan Ibrahimovic hizo un "Pato Yáñez" y se burló de la MLS tras quedar fuera de los playoffs

El polémico delantero sueco Zlatan Ibrahimovic explotó con todo, con "Pato Yáñez" incluido, luego de que su equipo Los Angeles Galaxy fuera eliminado en los playoffs de la Major League Soccer (MLS) por su rival Los Angeles FC, que lo goleó por 5-3.

Tras el partido, Ibrahimovic se tomó muy mal la caída y se fue de la cancha bajo las burlas de los hinchas rivales, a los que les dedicó el famoso gesto popularizado por el ex delantero nacional.

Luego, sobre su continuidad en el fútbol estadounidense, Zlatan señaló que "es muy temprano para hablar de eso. Tengo dos meses de contrato. Veremos qué pasa. Si me quedo, la MLS va a estar bien, porque todo el mundo va a mirarla. Si no me quedo, nadie va a recordar qué es la MLS".

Es más, le tiró dardos al dueño del LAFC, el ex NBA Magic Johnson, y a la estrella de su oponente, el mexicano Carlos Vela, a quienes les dio con todo, especialmente al verse perjudicado por el árbitro.

"El VAR no se involucró en varias jugadas, ¿qué estaban haciendo ellos los que lo manejan? Tomando café con Magic Johnson. Yo hice famoso al LAFC, incluso hice famoso a Carlos Vela. Deberían estar contentos", reclamó.

Por último, consultado por los insultos que recibió, Ibra en su estilo remató: "Esto es como entrenar para mí. El estadio es demasiado pequeño para mí, deben de ser grandes para perturbarme. Estoy acostumbrado a jugar al frente de 80.000 personas. Este es un paseo por el parque".