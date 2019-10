Beccacece anunció su salida de Independiente de Avellaneda por malos resultados deportivos

El técnico Sebastián Beccacece puso fin a su aventura en Independiente de Avellaneda este sábado, luego de no alcanzar los objetivos deportivos planteados por él y su cuerpo técnico, según él mismo reconoció en conferencia de prensa.

"Luego de la reunión con los dirigentes, decidimos de común acuerdo que no seguiré en Independiente", manifestó Beccacece.

"Hay una realidad que cuando uno gana puntos gana tiempo, y eso te permite llevar adelante un proyecto. No encontramos resultados, muchas veces no dependieron de nosotros sino de detalles finos. No logramos los objetivos, analizamos con los dirigentes. No cumplimos lo que nos planteamos. Agradecemos la oportunidad que se nos dio", agregó.

En reemplazo del ex estratega de la U, el Rojo publicó en sus cuentas de redes sociales, que el reemplazante interino será Fernando Berón.