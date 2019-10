Bielsa elogia el estallido social de Chile por demostrar que "no solamente votar es un ejercicio del poder de decisión que tiene el pueblo"

Marcelo Bielsa, ex director técnico de la Roja y actual entrenador del Leeds United de Inglaterra, entregó su opinión sobre el estallido social que atraviesa Chile por estos días. El argentino valoró lo que ha hecho el pueblo chileno.

Tras el empate sin goles como visita del Leeds ante el Sheffield Wednesday por la Championship, al Loco se le preguntó por lo que sucede en Chile durante estos días.

Y fiel a su estilo para responder, Bielsa se tomó unos segundos y de entrada estableció: "soy entrendor de fútbol, eso no me autoriza a hablar de cualquier tema. Tampoco mi opinión es una más y no porque sea calificada, si no porque se multiplica. Aparte, no soy ciudadano chileno, por lo cual estoy obligado a la prudencia".

Pero con dicha prudencia, el rosarino respaldó al pueblo chileno y sus demandas. "Es admirable lo que está haciendo el pueblo chileno, sobre todo los ciudadanos comunes que ejercen la democracia desde una manera poco frecuente y son un ejemplo para todos los países que son injustamente tratados por sus gobernantes y se manifiestan de manera civilizada y democrática, entendiendo que no solamente votar es un ejercicio del poder de decisión que tiene el pueblo", comentó.

Por lo mismo, Bielsa destacó que "el pueblo chileno, que siempre es descrito como moderado, da un ejemplo de firmeza y convicción admirable".