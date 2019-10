Igor Lichnovsky saca la voz y encara a Piñera: "Prometiste de la A a la Z y no sé si has cumplido A"

Con dos extensos videos subidos a sus redes sociales, Igor Lichnovsky le envió un mensaje al presidente Sebastián Piñera por lo que acontece actualmente en el país, manifestándole que tiene la oportunidad para cambiar la historia de Chile.

El defensor del Cruz Azul, con una bandera en la mano, expresó que algún día desea volver a suelo criollo y que las futuras generaciones puedan crecer en una nación distinta a la que se crió.

"Señor presidente Sebastián Piñera, sabemos que las privatizaciones no vienen de tu gobierno, pero has prometido de la A a la Z y no sé si has cumplido A. Acaso no te das cuenta de la oportunidad que Dios te está dando”, dijo el seleccionado nacional.

Además, sostuvo que la gente está cansada que cada cuatro años venga un mandatario que no cumpla las leyes que necesitan las personas: "Esto viene hace más de 20 años. El pueblo y mi familia anda en busca de oportunidades. Tienes la oportunidad de cambiar la historia y dejar un modelo al mundo. Has ganado mucho y es hora que pienses en el pueblo".

"Desde México escuché tus palabras, pero enfréntalo. No confundas a la gente, no estamos en guerra. Tienes la última oportunidad de enderezar el camino de Chile", comentó el jugador formado en Universidad de Chile.

Sobre el anuncio de una rotación de ministros, el ex Necaxa indicó: "Acabas de pedir la renuncia de tu gabinete. ¿Es una estrategia para tu beneficio? Esperamos que no, pero eso no es nada para el pueblo".