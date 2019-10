Daniela Pardo se suma a las críticas contra Cecilia Pérez: "¿Qué necesidad había de cambiar la cartera de Deportes?"

Las críticas al nombramiento de Cecilia Pérez como nueva ministra del Deporte no tardaron en llegar. No solo porque había sido una de las apuntadas para salir definitivamente del gabinete, sino porque para algunos deportistas no se entiende su llegada.

Así lo señaló Natalia Campos, arquera de la selección chilena de fútbol femenino, quien pidió en su cuenta de Twitter que "Dios nos ayude", haciendo una irónica alusión a Karla Rubilar, la nueva vocera de Gobierno. A ella se le sumó Daniela Pardo.

La jugadora de Santiago Morning y de la Roja compartió en sus redes sociales su molestia. "¿Cambio de gabinete? ¿Cuál? ¿Qué necesidad había en cambiar la cartera de Deportes?", comenzó escribiendo la volante, para luego agregar: "¡Porque no escuchan!".

Además, la subcampeona de América en el 2018 también criticó el ambiente en La Moneda. "¿Y se ríen y vitorean? Hay muertos, dolor. ¿Ustedes no ven fuera de su metro cuadrado? ¿Hasta cuándo les aguantamos sus palabras vacías? Por favor, ¿cómo podemos llegar a ustedes, inalcanzables?".