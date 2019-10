El golazo de Arturo Vidal para Barcelona ante Valladolid tras pase brillante de Messi

Arturo Vidal volvió al gol por el Barcelona ante Valladolid, en duelo por la fecha 11 de la Liga española 2019-2020, el cual se juega a mitad de semana.

Este martes, el volante chileno anotó a los 29' y puso el 2-1 parcial en el Camp Nou, gracias a un pase brillante de Lionel Messi.

De esta forma, el Rey marca su tercer tanto en esta campaña del torneo español, ya que antes le había anotado a Sevilla y Real Betis.

Vidal’s finish is GOOD but how comes nobody is talking about that wonderful pass from MESSI …. MY G.O.A.T #BarcaValladolid pic.twitter.com/DYG4jKWDwz

— IU Stores (@IuStores) October 29, 2019