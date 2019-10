Johnny Herrera ve más cerca su adiós a la U: "Todo tiene un inicio y todo tiene un fin"

El 2019 no ha sido un gran año para Johnny Herrera. El portero de Universidad de Chile perdió terreno como titular en los azules en la mala campaña del club, que los tiene en los últimos lugares peleando en la zona de descenso.

Por lo mismo, en más de una ocasión ha deslizado que no seguirá en el CDA el próximo año y ahora lo ratificó una vez más. "No puedo decir lo que pasará, lo he hablado con mi familia y se sabrá en su debido momento. Pero es parte de la vida, todo tiene un inicio y todo tiene un fin", dijo en conversación con radio Cooperativa.

"Quiero seguir jugando, me encuentro más bien que nunca", continuó el campeón de la Copa Sudamericana 2011, por lo que no tiene intenciones de retirarse a sus 38 años, sino que solo dejar el club que lo formó.

Pese a que en la última Copa América se desempeñó como comentarista en programas de TV y radio, Herrera señaló que "en el fútbol tengo más ofertas que hace dos años" y sobre dónde continuará su carrera aclaró que "la vida y el fútbol te sorprenden. Lo más probable es que juegue un par de añitos más".