Guerra de goles: Liverpool venció a Arsenal en los penales tras empatar 5-5 en la Carabao Cup

Un verdadero partidazo disputaron Liverpool y Arsenal por los octavos de final de la Carabao Cup. Reds y Gunners protagonizaron un intenso encuentro y empataron 5-5 en Anfield. En otro compromiso, Manchester United venció por 2-1 a Chelsea y también clasificó a los cuartos de final.

A los 6', Shkodran Mustafi anotó en contra y abrió el marcador a los locales. A los 19', el uruguayo Lucas Torreira empató para los londinenses.

A los 26', el joven brasileño de 18 años, Gabriel Martinelli anotó un doblete (26' y 36') y puso en ventaja por dos goles a los dirigidos por Unai Emery. A los 43', James Milner acortó la distancia a través de una ejecución desde los doce pasos. A los 54', Ainsley Maitland-Niles convirtió el cuarto para la visita.

A los 58', Alex Oxlade-Chamberlain puso el tercero para los pupilos de Jurgen Klopp. A los 70', Joe Willock anotó el quinto para Arsenal, no obstante, el delantero belga Divock Origi convirtió en dos oportunidades (62' y 94') y decretó la igualdad 5-5 en Liverpool.

En los lanzamientos penales, James Milner, Adam Lallana, Rhian Brewster, Divock Origi y Curtis Jones anotaron en los Reds. Por otro lado, Héctor Bellerín, Matteo Guendouzi, Gabriel Martinelli y Ainsley Maitland-Niles convirtieron sus ejecuciones en los Gunners, sin embargo, falló Dani Ceballos y el campeón de la UEFA Champions League pasó a cuartos de final de la Carabao Cup.

