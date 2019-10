Con Garin en cuartos de final: El duro cuadro del chileno en el Masters 1.000 de Paris-Bercy

Cristian Garin (42° del ranking ATP) derrotó en un apretado partido al francés Jeremy Chardy (65°) y clasificó a los cuartos de final del Masters 1.000 de Paris-Bercy.

El Tanque se convirtió en el primer chileno en ingresar en la ronda de los ocho mejores de un Masters 1.000 después de 10 años. El último tenista nacional en llegar a esta fase había sido Fernando González, quien llegó a cuartos en el Masters de Roma 2009.

El viernes 1 de noviembre, el ariqueño se enfrentará al búlgaro Grigor Dimitrov (27°) en busca de meterse en las semifinales del certamen francés, no obstante, si vence al ex número tres del mundo, no la tendrá fácil.

El cuadro de Gago en el Masters 1.000 de Paris-Bercy:

Si Garin derrota a Dimitrov se medirá al vencedor de la serie entre Novak Djokovic (1°) y Stefanos Tsitsipas (7°). Ante el serbio, la primera raqueta nacional registra enfrentamientos oficiales.

Sin embargo, este año cayó en una exhibición ante Nole por 2-6 y 6-4 en The Boodles Challenge, torneo preparatorio para Wimbledon. Por otro lado, ante el griego se enfrentó en una oportunidad y se llevó el triunfo por 7-6 y 7-5, en los octavos de final del Challenger de Guadalupe en 2018.