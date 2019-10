Cristian Garin y el estallido social en Chile: "Este triunfo es para ellos, sé que hay gente que está sufriendo mucho"

Cristian Garin (42º del ranking ATP) derrotó al francés Jeremy Chardy (65º) y pasó a los cuartos de final del Masters 1.000 de Paris-Bercy. Tras derrotar al europeo e ingresar a la ronda de los ocho mejores del certamen, el Tanque no ocultó su felicidad y le dedicó el triunfo a Chile.

"Estoy demasiado contento, aún no me doy cuenta que gane porque fue muy peleado. Jugué muy buenos puntos, fue un partido muy parejo. Contento de ganar porque estos son los partidos que te cambian el año", señaló Gago en diálogo con radio ADN.

"Es un torneo muy especial, el último para seguir en carrera de cara al final de año. Sigo con las mismas ganas y espero seguir mejorando", agregó el ariqueño.

En la siguiente ronda, Garin enfrentará al búlgaro Grigor Dimitrov (27°): "Ahora no he pensado en el siguiente partido, quiero recuperar el físico primero, ver lo bueno y lo malo que hicimos y ya mañana enfocar lo que viene contra un rival de gran nivel".

Finalmente, el tenista nacional no olvida la crisis que atraviesa Chile:"estamos pasando momentos difíciles. Esto es para la gente, para los que me apoyan. Me encanta mi país, siempre estoy muy orgulloso de jugar por Chile y este triunfo es para ellos. Estoy lejos, pero sé que hay gente que está sufriendo mucho".