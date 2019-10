Masivo cabildo colocolino: 1.500 personas llegaron al Monumental para discutir sobre el estallido social en Chile

Durante la jornada de este jueves 31 de octubre, se realizó el cabildo abierto convocado por Colo Colo en el estadio Monumental. De acuerdo a lo señalado por los organizadores, a la instancia llegaron más de 1.500 personas y entre sus participantes estuvieron Marcelo Barticciotto, Daniel Morón, Princesa Alba, Malaimagen y el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya.

Quienes fueron parte del cabildo, fueron separados en grupos de trabajo de entre 15 a 20 personas, donde fueron reflexionando en torno a las temáticas que han tomado protagonismo estos últimos días: salud, pensiones y educación.

El Presidente del CSD Colo-Colo, Edmundo Valladares señaló: “Estamos muy contentos, esta es una jornada histórica y creo que de eso se trata, de abrir las puertas, y nosotros como Club, hemos intentado que el Monumental sea un espacio de conversación, recreación, que sea mucho más que un partido de fútbol. Estamos muy contentos porque llegaron 1500 personas a la actividad que busca aportar al debate nacional”.

“Ha habido personas de otros clubes en este cabildo, y sin duda es una jornada imborrable para la gente y esperamos que podamos plantear las cosas que necesita la gente para construir un país mucho mejor”, agregó el dirigente.

Entre los ex jugadores albos que participaron del cabildo estuvieron Marcelo Barticciotto y Daniel Morón, ambos integrantes del plantel de Colo Colo que se coronó campeón de la Copa Libertadores en 1991. El ex atacante destacó el "despertar de Chile". Y agregó que "cuando venían mis amigos de Buenos Aires a Chile me decían 'qué espectacular, qué país bárbaro', porque iban a Las Condes o Vitacura".

El ex portero también se refirió a la situación que vive Chile, y comentó que "la gente se ha manifestado, lo ha hecho de una manera maravillosa".

Lo reflexionado en los grupos de trabajo será recogido y sistematizado por el Centro de Estudios de Colo Colo, y eventualmente serán enviadas a la municipalidad de Macul para analizar las principales demandas.