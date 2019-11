Garin agradeció el apoyo tras finalizar la mejor temporada de su carrera:"El esfuerzo de muchos años dando sus frutos"

View this post on Instagram

Sin duda un 2019 inolvidable, el esfuerzo de muchos años dando sus frutos y cumpliendo con lo que siempre soñé desde que partí jugando este deporte. Gracias a todo el team @cristian.mada @tosasdavid @alejandrosimonbarbosa Andres Schneiter @licspena @andresromanuk muchas horas detrás de todo esto, compartir esto con ustedes no tiene precio! Agradecer todo el apoyo de la gente, siempre se sienten muy de cerca🙏🏽🇨🇱 Gracias a mi familia y mis amigos por estar siempre, en las buenas y en las malas todos estos años con la misma alegria de siempre, sin duda son lo que me inspira a seguir cada día y demostrar que se puede. Gago. #33