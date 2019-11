¿Cuándo, a qué hora y contra quién juega Chile los octavos de final del Mundial Sub 17?

La derrota de Tayikistán 3-1 ante Argentina finalmente confirmó que el rival de Chile en los octavos de final del Mundial Sub 17 será Brasil, los punteros del grupo A, descartando la opción de Nigeria, la selección con más títulos en la categoría.

La Roja no se enfrentó a los brasileños durante el Sudamericano, ya que los organizadores de la Copa del Mundo estaban en el otro grupo y no clasificaron al hexagonal final por diferencia de goles. Debido a que Perú no pudo ser sede de la cita planetaria, la verdeamarela se hizo con el campeonato y aseguró su cupo.

Durante el torneo el Scratch ganó todos sus partidos, recibió un solo gol y anotó nueve, durante la fase de grupos. Con los triunfos 4-1 ante Canadá, 3-0 ante Australia y 2-0 frente a Angola, los locales asoman como uno de los favoritos para levantar la copa.

El partido por los octavos de final será el próximo 6 de noviembre en el Estadio Bezerrão de Gama a las 20:00. En caso de avanzar de fase, la siguiente llave sería ante el ganador de Ecuador o el segundo del grupo F, que podría salir entre Italia, Paraguay o México.