La visita de Bielsa no alcanzó: Las Diablas cayeron con Gran Bretaña y quedaron fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

La selección chilena femenina de hockey césped quedó fuera de los próximos Juegos Olímpicos luego de caer 5-1 en el global ante Gran Bretaña, pese a hacer un gran partido ante una de las potencias del deporte.

Las Diablas cayeron el pasado sábado 3-0, por lo que este domingo tenían que revertir el resultado. Por lo mismo durante los primeros minutos fueron con todo en busca del arco rival, pero una buena jugada colectiva de las europeas las puso arriba en el marcador a los 4'.

Solo 3 minutos después las británicas aumentaron su ventaja, dominando el partido y dejando a las dirigidas por Sergio Vigil sin opciones de ataque debido a un gran orden defensivo.

Aún así a los 44' Francisca Parra convirtió el descuento de la Roja, pero fue anulado por el video REF por no recorrer los 5 metros antes de entrar al área. Finalmente el tanto del honor para Chile llegó en el último cuarto de la mano de Fernanda Villagrán tras un córner corto de Manuela Urroz.

De esta forma la Selección quedó fuera de Tokio 2020 ante las actuales campeonas olímpicas. Ahora las Diablas se enfocarán en un nuevo ciclo olímpico con los ojos puestos en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Ambos encuentros se disputaron en Londres y, aprovechando la cercanía, Marcelo Bielsa pasó de saludar a las Diablas. El ex técnico de la selección chilena de fútbol y actual entrenador del Leeds United conversó con las jugadoras y el estratega Cachito Vigil.

In the crowd today for our Olympic Qualifiers is @LUFC manager Marcelo Bielsa; he formerly managed the Chile national football team. #LeedsUnited pic.twitter.com/n9f7yB56wh

— Great Britain Hockey (@GBHockey) November 3, 2019