Rafael Nadal recupera el Nº 1 de la ATP y sigue amenazando todos los registros de Roger Federer

Este lunes el español Rafael Nadal recuperó el número uno del ranking ATP, superando a uno de sus eternos rivales Novak Djokovic, luego de un año de reinado del serbio.

La última vez que el español había ocupado la posición más alta de la clasificación mundial fue el pasado 4 de noviembre de 2018, la que terminó cediendo por una lesión que lo dejó fuera de la última parte de la temporada.

Pese a iniciar su octava etapa de su carrera como número uno del mundo, Nadal le restó importancia a esto: "Prefiero ser el No. 1 que el No. 2 y el No. 2 que el No. 3. Y acabar el No. 1 del mundo el año es algo especial, me encantaría que ocurriese".

El manacorí comenzó su octava etapa como el mejor del mundo, pero también -de paso- igualó un récord que le pertenecía solo a Roger Federer. Ahora ambos son los únicos tenistas de la historia que han estado al tope del escalafón mundial en nueve temporadas distintas. En el caso del suizo lo hizo en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 y 2017. Nadal estuvo en 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018 y 2019.

Garin retornó al top 40, Jarry avanzó un casillero y Tabilo retrocedió dos posiciones en el ranking ATP A su vez, Tomás Barrios está 324°, lugar que no le alcanza para hacer efectiva su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, el español Rafael Nadal volvió a ser el número uno del mundo.

Además, el zurdo superó al helvético en semanas en el Top 2 del ranking (sea 1 o 2 del mundo). Ahora tiene 529 contra 528 de su eterno rival, desde que compartieron la cima de la lista mundial en 2005.

En lo que se refiere a lo actual, Nadal supera por 640 puntos a Djokovic antes del inicio de las Finales de la ATP en Londres, el próximo domingo. Así, el español llegará a 198 semanas al tope del escalafón, quedando a dos de las 200 y unirse a un grupo de cinco tenistas que han logrado ese hito.

Por último, en caso de que Nadal logre sostener el primer puesto del escalafón a fin de año, igualará un récord de Federer y el mismo Djokovic, al culminar la campaña cinco veces como número uno del planeta.

El suizo lo hizo en 2004, 2005, 2006, 2007 y 2009; mientras que el de Belgrado consiguió lo propio en 2011, 2012, 2014, 2015 y 2018; en el caso del hispano lo concretó en 2008, 2010, 2013 y 2017. El líder en esa estadística es Pete Sampras con seis (1993-1998), quien podría ser igualado por Nole si es que le arrebata la cima a Rafa.

EL. NÚMERO. UNO ¡Bienvenido a lo más alto, @RafaelNadal! — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) November 4, 2019

Most Weeks at ATP Top 2 529 🇪🇸 Rafa

528 🇨🇭 Federer pic.twitter.com/0BsDMnxz9A — 9-7 in the 5th (@97InThe5th) November 4, 2019