La dura realidad de Agustín Farías tras el estallido social en Chile: "De repente se fue todo a la mierda"

Las manifestaciones en Chile generaron la suspensión del Campeonato Nacional y todavía no hay una fecha para reprogramar los partidos cancelados. Ante ese escenario, el volante de Palestino, Agustín Farías analizó la situación que vive el país e indicó que vivía en una "irrealidad" previo al estallido social.

"Cuando llegamos con mi familia a Chile a finales de 2014 veíamos que todo estaba bien acá. Que era un país estable, con muchas cosas lindas para vivir, pero la verdad es que no era tan así. Vivíamos en una irrealidad", inició el argentino en diálogo con el diario Olé.

El volante árabe se mostró sorprendido con el ambiente Chile y jamás creyó que ocurría algo así: "Pensábamos que estas cosas podían pasar en la Argentina por todas las cosas que se viven hace algunos años. Pero nunca acá. De repente se fue todo a la mierda… Comenzó por una protesta estudiantil, pero luego se sumó el resto de la sociedad para protestar por las pensiones, los salarios, los subtes (Metro)… En las calles hay militares y después de las siete de la tarde ya no se puede andar por ahí", contó.

Esteban Paredes, firme junto al pueblo: "El Gobierno y la ANFP quieren retomar el fútbol para calmar a la gente, pero no estamos de acuerdo" El capitán de Colo Colo habló fuerte y claro sobre la posición de los futbolistas y agregó que "el fútbol está en segundo plano y lo primero es lo que necesita la gente", además de pedir una nueva constitución.

"Sólo un día no tuvimos práctica y fue cuando estalló todo el conflicto. Después trabajamos como si fuera un día normal, aunque cuesta. Yo vivo en Vitacura, una comuna de Santiago que es bastante tranquila, pero nos entrenamos en La Cisterna, un barrio sencillo en el que han roto todo… Es un desastre. Obviamente que cuando vamos hasta allá, la familia queda preocupada. Porque si te cortan la ruta, olvídate: no tienes chances de volver, eh. Es una situación muy difícil", agregó.

El transandino también habló sobre la realización de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Flamengo en el Estadio Nacional: "Con todo esto me parece extraño que todavía se piense en jugarla acá… Si hoy no hay seguridad para que se dispute un partido normal de nuestra liga, ¿te imaginas lo que puede llegar a pasar si se juega ese partido? Para mí sería una locura… Desde que se desató este conflicto, todos los días hubo manifestaciones en diferentes puntos. Y vengo escuchando que ya estaban organizando marchas y protestas para el día de la final. Pero bueno, ojalá que todo esto se solucione para este fin de semana".

Finalmente, el ex Banfield analizó su futuro en el elenco de colonia: "Justamente ahora se me vence el contrato en Palestino y sí, son todas cosas que uno se plantea y va a poner en la balanza a la hora de tomar una decisión. Porque para mí, primero está la familia y uno quiere vivir tranquilo. Y lo que estamos pasando ahora no es llevar una vida normal… Pero por el bien de todos, realmente deseo que en Chile se calme todo".