Arturo Vidal se convierte en un "síntoma de un Barça que no sabe si va o viene"

Jornada agridulce para Arturo Vidal en Barcelona. El mediocampista chileno actuó los 90 minutos en el empate sin goles en casa ante el Slavia Praga por la Champions, destacando por su actitud y entrega en cancha, sin embargo los medios que siguen la actualidad culé también pusieron énfasis en su desordenada actuación.

"Combativo, pero desacertado. Una especie de falso 9 que se sacó Valverde de la manga pero que acabó en experimento fallido", estableció Marca en su uno a uno.

En un análisis más reposado sobre la apuesta de Ernesto Valverde ante el Slavia, el propio Marca hizo un análisis más profundo de lo hecho por el Rey. "Arturo Vidal repitió en el once por tercera vez consecutiva, lo que en el chileno no es nada habitual. Su protagonismo es discutido por los puristas del estilo azulgrana, porque su ADN no es Barça, nada que ver con Arthur o De Jong, Rakitic o incluso Aleña, pero en este equipo en busca de identidad Vidal aporta la suya. Presión y agitación, tanto como para quitarle un balón al portero en su área o dar un pase tirado en el suelo… con la cabeza".

Añade que "sin que hayan trascendido los motivos del descarte de Arthur, Vidal sigue a lo suyo, correr y correr, apareciendo incluso como '9' en multitud de jugadas, incluso para marcar, anulado por el VAR. Arturo, síntoma de un Barça que no sabe si va o viene", describió el citado medio.

En tanto Mundo Deportivo hizo el siguiente comentario sobre Vidal: "Brillante ante el Valladolid, caótico frente al Levante. Pase al vaivén, su titularidad. Ese pase torpe a Griezmann en una de las ultimas jugadas del Barça resumió una actuación tan pasional como desordenada. Pudo irse con el papel de héroe pero un fuera de juego de escuadra y cartabón del asistente Messi lo evitó".

Por su parte Sport expuso las siguientes palabras sobre el desempeño del mediocampista chileno: "salió en la medular, si bien fue prácticamente un delantero más. Debía sorprender desde la segunda línea y así marcó un gol tras una asistencia de Messi, que el árbitro anuló por un milimétrico fuera de juego".