Erling Braut Haaland, el nuevo fenómeno del fútbol mundial que asaltó la Champions League

El nuevo fenómeno del fútbol mundial se llama Erling Braut Haaland, delantero de Red Bull Salzburgo, que en esta campaña de la UEFA Champions League está rompiendo todos los récords con siete goles en cuatro partidos.

El ariete de 19 años ya había asombrado a todos al marcar nueve goles en la victoria 12-0 de Noruega sobre Honduras en el Mundial Sub 20 de Polonia, pero el tiempo demostró que eso no fue casualidad.

Haaland está jugando su primera Champions y este martes volvió a anotar, en el empate 1-1 del Salzburgo en Napoli, con un penal que abrió la cuenta para su equipo. Lo increíble del caso es que lleva siete goles en 11 disparos al arco.

Anteriormente, el noruego marcó tres goles ante Genk, anotó uno contra Liverpool en Anfield y otros dos en el duelo anterior contra los italianos en Salzburgo, demostrando su calidad de killer que tiene a todos asombrados en Europa.

No sólo eso, en la liga de Austria el prometedor atacante lleva 12 goles en 11 partidos disputados, en una escuadra que va puntero absoluto y no parece no tener rivales en su país.

El nombre de Erling Braut Haaland está en boca de todos en el viejo continente, y seguramente pronto irá a un cuadro de más categoría.