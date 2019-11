Djokovic y Federer en la misma zona: Los grupos de las Finales de la ATP 2019 en Londres

Las Finales de la ATP 2019 tienen sus grupos definidos para el torneo que se disputará desde este domingo en el O2 Arena de Londres, el cual -por ahora- tendrá dentro de sus participantes al español Rafael Nadal.

El hispano, número uno del mundo, lidera el grupo Andre Agassi, en el que fueron sorteados el ruso Daniil Medvedev (4 ATP), el griego Stefanos Tsitsipas (6 ATP) y el alemán Alexander Zverev (7 ATP).

Mientras que el grupo Björn Borg tendrá choque de gigantes, ya que están el serbio Novak Djokovic (2 ATP) y el suizo Roger Federer (3 ATP) como sus grandes estrellas, acompañados del austriaco Dominic Thiem (5 ATP) y el italiano Matteo Berrettini (8 ATP).

Los suplentes, en el caso de que algún tenista se baje por lesión, son el español Roberto Bautista Agut (9 ATP) y el francés Gael Monfils (10 ATP).

Lo otro que está en juego es la lucha por el número uno del mundo entre Nadal y Djokovic, con el español con una ventaja de 640 puntos, pero que puede ser superada por el serbio en caso de que gane el título de forma invicta.

En este torneo, cada triunfo en la fase de grupos entrega 200 puntos, mientras que el triunfo es semifinales son 600 y ganar la final otorga 500 más, por lo que el campeón invicto da 1500 en total.

HERE IT IS!

The singles draw for the 2019 #NittoATPFinals 🔥 pic.twitter.com/gQBg6bnOr6

— ATP Tour (@atptour) November 5, 2019