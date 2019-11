Harold Mayne-Nicholls y la vuelta del fútbol: "Si no están las condiciones, hay que esperar"

El fútbol continúa en receso tras las manifestaciones que provocaron el estallido social en Chile y aún no se sabe cuándo se va a reanudar ni tampoco si existen las condiciones para restablecer la actividad. Ante este escenario, el ex presidente de la ANFP y actual vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, analizó la situación y pese a que quiere que se retome el fútbol, la decisión deben tomarla las autoridades.

"Me gustaría que volviera, pero no están dadas las condiciones para hacerlo, eso lo tiene que verla la autoridad. Si no están las condiciones, hay que esperar", señaló el ex timonel del fútbol chileno en diálogo con Directv Sports.

Mayne-Nicholls no sabe si se cumplen los requisitos para reanudar el fútbol, por ende, la determinación debe estar en manos del gobierno: "No sé que está pensando el Gobierno, no podría responder si se debe jugar o no, ellos sabrán tomar una decisión responsable".

El antofagastino reflexionó sobre los dichos de Jorge Valdivia y Esteban Paredes, quienes quieren que el fútbol continúe suspendido:"A mí me gustaría jugar, pero respeto la libertad de expresión de los jugadores, espero que lo digan y que no aparezcan como mosquita muerta. Ellos tienen el derecho a opinar, el fútbol es mucho más que solo los jugadores, la gente que vende comida en los estadios, los suscriptores del CDF".

El dirigente del Cacique agregó que "hay un tema de desgaste emocional en los jugadores y en el club por todo lo que pasa, hay que hacer un esfuerzo en situaciones como esta por lo que está viviendo el país".

Mayne Nicholls no ocultó su preocupación por la situación actual del país: "Es un tema muy complejo, por lo social que estamos viviendo, no es sólo por el fútbol. Hay mucha gente que no lo está pasando bien y es muy complicado".

Sobre Colo Colo, el periodista indicó que "mientras no sepamos qué torneo vamos a jugar el próximo año se hace difícil hacer evaluaciones, eso se hará cuándo termine la temporada".

"A nosotros no nos gusta jugar la semifinal de Copa Chile a partido único, es una posibilidad única para nuestro público jugar un partido como local contra un rival como Universidad Católica", complementó.

Finalmente, Mayne-Nicholls alabó la relación del, presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa con los funcionarios del club: "Tiene un trato espectacular con los trabajadores del club, yo he aprendido de él, hemos tenido problemas con gente que no tiene cómo llegar al Monumental, es una situación muy complicada. No es fácil si una persona llega tarde".