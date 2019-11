Insólito: Liverpool tendrá que jugar dos partidos en dos días y continentes distintos

El Liverpool vivirá una situación insólita. Los dirigidos por Jurgen Klopp deberán disputar dos partidos en días seguidos y en dos continentes diferentes. Primero, los Reds visitarán a Aston Villa por los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa, el próximo 17 de diciembre. Un día después, jugarán por las semifinales del Mundial de Clubes en Doha, Catar.

Tras eliminar a Arsenal en los octavos de final del tercer torneo en importancia de Inglaterra y pasar a la ronda de los ocho mejores del certamen, comenzó el conflicto de fechas. Pese a que se analizó la situación, los campeones de la UEFA Champions League deberán jugar los dos partidos en días consecutivos.

Así lo informó el cuadro inglés a través de un comunicado: "El Liverpool confirma que jugará ante el Aston Villa el martes, 17 de diciembre. Utilizaremos dos equipos de manera simultánea, actuando un conjunto en el Mundial de Clubes y otro en la Carabao Cup".

Sin embargo, en el mismo comunicado, los Reds fueron críticos con el calendario: "Este no es un escenario ideal, pero se produce por el beneficio de la competición, los clubes y nosotros. Podemos confirmar que otras datas fueron valoradas, pero ninguna fue considerada lo suficientemente estable, sin el peligro de perjudicar nuestro calendario".

El 17 de diciembre, Aston Villa recibirá a Liverpool por los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa, sin embargo, todavía no hay horario confirmado. Un día más tarde, jugarán por las semifinales del Mundial de Clubes, pero aún se desconoce el rival.

Our #CarabaoCup quarter-final tie at @AVFCOfficial will take place on Tuesday 17th December. https://t.co/XyxwTy3wbB

— Liverpool FC (@LFC) November 5, 2019