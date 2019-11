Sifup se niega a jugar este fin de semana y el fútbol chileno sumará cuatro semanas sin acción

El estallido social en Chile sigue más vivo que nunca y uno de sus grandes afectados es el fútbol chileno, el que tendrá que seguir esperando para reanudarse luego de cuatro semanas de protestas.

Pese a los llamados a retomar la normalidad en el país de parte de las autoridades de Gobierno, este martes se decidió que el retorno del balompié profesional en todas sus categorías se hace imposible en estos momentos.

Comunicado oficial Asamblea Extraordinaria. Los jugadores de fútbol no estamos ajenos al dolor y sufrimiento de nuestros compatriotas. No jugaremos este fin de semana 👇🏽 pic.twitter.com/JIhJ7XYouF — Sifup Chile (@sifup) November 5, 2019

"COMO GREMIO HEMOS TOMADO LA DECISIÓN DE NO JUGAR ESTE FIN DE SEMANA"#CentralFOXChile Gamadiel García, presidente del Sifup, leyó un comunicado donde explicó los motivos por los que no quieren volver a la actividad. pic.twitter.com/XET9TcLHvE — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) November 5, 2019

El Sifup, luego de una reunión entre todos los capitanes, informó que no habrá fútbol este fin de semana. El presidente del Sindicato, Gamadiel García informó que "como gremio hemos tomado la decisión de no jugar este fin de semana porque adherimos a las movilizaciones desde sus inicios".

"Las próximas fechas se irán definiendo a medida conforme avancen los hechos, teniendo la garantía que se resguarde la seguridad de hinchas y asistentes, además de los trabajadores del fútbol", agregó.

ANFP descarta la opción de cerrar el Campeonato Nacional y dice que escuchará "la voz de los jugadores" El presidente Sebastián Moreno descartó que existan motivaciones o presiones políticas para la reanudación del torneo y que sólo pretenden cumplir con el fixture.

"El fútbol tiene que volver"

Tras ese comunicado, García ahondó la decisión de los futbolistas señalando que "la Intendencia tiene las medidas de seguridad para el estadio, pero ¿depende exclusivamente de la Intendencia, el Gobierno o la Conmebol que se juegue la final de la Libertadores? ¿Qué ocurre si se bloquea una avenida? ¿El hotel? ¿Qué pasa si los buses de los clubes son apedreados como en Argentina?".

"El estallido social demostró que nuestro sistema es demasiado frágil, no solo nuestro fútbol, todo es frágil. No están las medidas ni los tiempos para realizar un espectáculo deportivo", añadió a Fox Sports.

Sobre la conversación que tuvieron con las autoridades, el timonel del Sifup sentencia que "el Intendente nos indica que están las condiciones para jugar, pero le explicamos que el espectáculo es más de 90 minutos, son los entrenamientos, tener la certeza de con quién jugar, que los entrenadores puedan planificar el partido. No están las condiciones para jugar fútbol profesional".

"Los futbolistas tenemos familia, padres que se van a jubilar, lo vivimos nosotros después de retirarnos, entonces no podemos quedar fuera de los problemas sociales. Pero también somos trabajadores que tenemos que volver a nuestras actividades. No solo los futbolistas están pasándolo mal, hay trabajadores del fútbol, guardias, etc, que también se ven perjudicados", indicó García.

De la forma en que el fútbol pueda volver a la acción, el ex volante sindicó que "no hay certezas de cuándo volver, lamentamos que no podamos prever lo que va a pasar en 10 días más. Es un tema país que no maneja nadie, depende mucho de las respuestas que tenga la gente, la sociedad respecto a las demandas, por lo tanto no depende de los futbolistas, sino que también del Gobierno".

"No es opción que se termine el torneo por lo deportivo. Vamos a tratar de que vuelva el fútbol, pero somos trabajadores y queremos que se cumplan nuestras condiciones para volver", completó.

De esta manera, en Primera División se completarán cuatro jornadas sin acción. Recordemos que el certamen, cuando regrese a la acción, lo hará con la fecha 25 del Campeonato Nacional 2019, donde destaca el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, en el que los cruzados pueden coronarse bicampeones.