La ANFP reordena el calendario y ya tiene fecha tentativa para terminar el Campeonato Nacional

El receso obligado del Campeonato Nacional podría acabar pronto. Es que la ANFP está evaluando que el fútbol chileno vuelva el fin de semana del 16 y 17 de noviembre, lo que haría que el torneo finalice el 15 de diciembre.

Así lo señaló el Gerente de Ligas Profesionales, Rodrigo Robles, quien reconoció que "el calendario está muy apretado y al consenso que hemos llegado es que si la situación del país lo permite, logramos las autorizaciones y se llevan a cabo los partidos como se espera, el torno terminaría el 15 de diciembre, ese es el objetivo".

Eso sí, lo fundamental es que estén las garantías para jugar, aunque hay un margen que puede ser "el 21, el 22, el 27 o cuando la situación que atraviesa nuestro país nos indique" y agregó que "no me atrevería a decir una fecha determinada o fija, porque no estamos en condiciones de hacer eso, pero hay espacios para aprovechar durante diciembre".

Finalmente, para que se puedan jugar los partidos, desde Quilín no descartan que se juegue una fecha a mitad de semana, a pesar del desgaste que eso puede significar. Ante eso Robles señaló que "hay un desgaste natural hacia final de campeonato, pero en virtud del calendario, se pueden tener o no partidos durante la semana. A través del diálogo no deberíamos tener inconvenientes".