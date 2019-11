Federer en Chile, el último bastión de grandes eventos que sigue vivo en medio del estallido social

El estallido social en Chile ha hecho que se suspendan una gran cantidad de eventos masivos programados durante el fin de año. Dentro de los más comentados a nivel país han sido las de los foros de la COP25 y APEC, los cuales fueron descartados por el propio Gobierno de Sebastián Piñera y luego de la presión internacional para que se suspendieran por motivos de la seguridad.

Misma fórmula es la que aplicó la Conmebol para cambiar la sede de la Final Única de la Copa Libertadores 2019, entre River Plate y Flamengo; la cual estaba agendada para el próximo 23 de noviembre, en el Estadio Nacional de Santiago; y que finalmente fue trasladada a Lima.

Pese a eso, uno de los eventos masivos que sigue en pie, es la visita y partido de exhibición que tiene agendado el connotado tenista suizo Roger Federer (3º ATP) en Santiago. El histórico ex número uno del mundo de la ATP comenzará en Chile su gira por Sudamérica, mostrando su talento en cancha enfrentando al alemán Alexander Zverev (7º ATP) en el Movistar Arena y realizando diferentes actividades para los fanáticos de su tenis.

A pesar de que el duelo de exhibición es considerado como un evento masivo (aforo de 12.600 espectadores), al realizarse en un recinto privado, éste no necesita autorización por parte de la Intendencia Metropolitana y sólo necesita del permiso municipal con el que ya cuenta el recinto santiaguino.

Por ello, la decisión final recae en la productora Fénix, la encargada del partido, quienes en reiteradas ocasiones han comunicado que la intención de Federer y su comitiva es que la visita se realice pese a lo que ocurre en Chile y que se realice de una forma normal, a pesar del interés que ha demostrado el suizo por las actividades sociales complejas que se suscitan en nuestro país.

Evaluación diaria

Aunque en la organización y en la empresa que alberga el partido están confiados en que éste se realizará, revelan a El Gráfico Chile que existe una constante evaluación del día a día por lo que ocurre en nuestro país. Por ejemplo, hace unos días celebraban desde Fénix la realización de la Final de la Libertadores en el Nacional, y la utilizaban como ejemplo en un comunicado entregados a los medios de comunicación. Sin embargo, ni la final, ni tampoco la Teletón, se realizarán en la capital.

Pese a que existe la confianza de que el evento se realizará el próximo martes 19 de noviembre, ya existen diferentes afiches que buscan entorpecer la realización del partido en medio del movimiento social, principalmente por considerarlo elitista.

"No queremos eventos masivos. No Teletón. No Fútbol. No Recitales. $75.000 la entrada más barata. Cuanto es la pensión básica solidaria???¿?¿ Clasismo puro. Funa! A boicotear (sic)", se lee en el afiche que se comparte a continuación.

La visita a Federer hasta ahora sigue confirmada y con la esperanza ciega de su realización. Pese a la difícil coyuntura nacional, en la organización cuentan con la absoluta disposición del tenista y del recinto que albergará un partido que podría ser histórico de jugarse en suelo nacional.