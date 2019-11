Roger Federer se acerca a Chile y explica sus razones de su visita a Latinoamérica: "Era una prioridad"

El tenista suizo Roger Federer se refirió a la gira por Latinoamérica, que incluye Chile, la cual comenzará tras su participación en el Masters de Londres que inicia el domingo.

El número tres del mundo fue cuestionado en la conferencia de prensa previa al torneo de maestros en la capital inglesa, ya que disputará esta serie de exhibiciones en vez de disputar la ATP Cup a principios del próximo año.

"El tour por Sudamérica ya estaba previsto. Había sido retrasado por muchas razones en el pasado, mis problemas en la rodilla, nacimientos de mis hijos… Era una prioridad para mí", explicó Federer.

Además, sobre su baja para el torneo de países que abrirá la campaña 2020 de la ATP en Australia, a la que Suiza quedó fuera producto de su ausencia, indicó que "la ATP Cup también era una prioridad para mí, pero cuando me di cuenta que Stan (Wawrinka) no iba a jugar, que la familia no iba a viajar, preferí quedarme en casa. Me hubiera encantado jugar".

Finalmente, sobre su preparación para el Abierto de Australia sin mayor acción previa, expresó que "espero que no me afecte. Espero que la edad y la experiencia sea un complemento. Creo que puedo estar preparado, creo que no necesito muchos partidos. Dependerá del sorteo".