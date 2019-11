Miguel Ramírez: "Me da mucha alegría saber que mis hijos marcharon, cosa que en mi tiempo no pude hacer por temor"

A Miguel Ramírez, actual DT de Santiago Wanderers e ídolo como futbolista de Colo Colo y Universidad Católica, le provoca alegría lo que se ha generado en Chile con el estallido social. Alegría por ver la unión del país en torno a demandas históricas y alegría por ver a sus hijos manifestándose en las calles, lo que él no pudo hacer en su juventud durante la dictadura.

En entrevista con La Estrella de Valparaíso, Cheíto expresó que "siento alegría porque se ha podido ver unión en el país para exigir lo que hace años se ha pedido. Estamos todos involucrados, porque de una u otra manera, todos hemos sido afectados por la desigualdad que se ha generado en mucho tiempo y ya era hora de que la gente alzara la voz y fuese escuchada".

El campeón de América con Colo Colo en 1991 sostuvo que "me da mucha alegría saber que mis hijos estuvieron marchando en Plaza Italia, cosa que en mi tiempo, a su edad, no pude hacer, porque había mucho temor por salir a protestar, entonces verlos apoyando esta marcha es extraordinario. Este movimiento es transversal, pero hay que diferenciar entre los que van a protestar y dar su opinión y los que van a hacer saqueos o destruir, porque eso no ayuda".

El ex DT de San Luis de Quillota recordó su juventud bajo la dictadura civico-militar de Augusto Pinochet. "Nosotros fuimos criados con temor, el tema de la dictadura fue muy fuerte para todos los que crecimos con toques de queda y con represión. Hoy, la juventud ha perdido el respeto, para bien y para mal, y por eso creo yo que han podido salir a las calles a manifestarse, sumado a todas esas injusticias que se han ido generando año tras año", reconoció.

A raíz de todo el estallido social, Miguel Ramírez hizo un llamado a la clase política y a Sebastián Piñera. "Espero que la clase política y el Presidente escuchen y puedan entregar soluciones a todos los problemas que se han arrastrado por años", manifestó.