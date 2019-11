ATP de Santiago pende de un hilo: Se quedó sin aporte estatal para la edición 2020

Hace tres semanas que Chile vive días de gran convulsión a nivel social. En búsqueda de una serie de mejoras en la calidad de vida, el pueblo ha mantenido al país funcionando a media máquina, lo que ha llevado a la cancelación de diversos eventos deportivos, a los cuales se podría sumar el ATP 250 de Santiago.

Según explicó la ministra de Deportes al sitio Séptimo Game, la ex vocera de gobierno Cecilia Pérez, el presupuesto de su cartera disminuyó del 9,5% al 6% producto de la situación que vive el país actualmente. Es así como decidieron remover el porcentaje (25%) que iban a aportar para el financiamiento del torneo por los próximos cuatro años.

Cecilia Pérez conversó con El Mercurio al respecto, y explicó la decisión: "Tuve una reunión con ellos (los organizadores) y entendieron la situación que está viviendo el país y aún así sigue firme su compromiso. Agradecemos el poder tener el ATP en Santiago y comprometimos la infraestructura del Estadio Nacional y el patrocinarles la fecha, para que así ellos puedan buscar auspicios para llevarlo a cabo”.

Sin embargo, Catalina Fillol, miembro de la organización del campeonato, no cerró la posibilidad de que el torneo no se juegue. "En el fondo, el torneo sí peligra. Estamos a poco tiempo de que sea la fecha, no tenemos la aprobación de la ATP y no sabemos lo que va a pasar".

El próximo martes 12 de noviembre, llegará el supervisor de la ATP para supervisar las instalaciones del Estadio Nacional, y así poder cerrar el vínculo de la realización del torneo por cuatro años. Sin embargo, todo se dará si es que la productora SACS consigue el financiamiento necesario.