La Roja Femenina sorprendió con potente cartel sobre el estallido social en su partido ante Australia

View this post on Instagram

El mensaje que nos entrega #LaRojaFemenina 🇨🇱 desde Australia: "La democracia de Chile, torturas, violaciones, mutila y mata a sus ciudadanos. Fuera piñera!". Dura lucha que se sigue a todas partes. Esto no parará si no hay respuestas. ✊🏼❤ Fotos: Gettyimages #chiledesperto #chile #LaRoja #laluchasigue #nomasabusos