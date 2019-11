De invitado a campeón en casa: Jannik Sinner apabulló a Alex de Miñaur en la Next Gen ATP Finals

Jannik Sinner (95º del ranking ATP) se hizo grande en su tierra. El joven tenista italiano llegó como invitado a disputar las Next Gen ATP Finals, y se quedó con el título luego de derrotar contundentemente al australiano Alex de Miñaur (18º) en tres parciales: 4-2, 4-1 y 4-2.

El italiano fue amplio dominador durante todo el partido, le dio muy pocas oportunidades al oceánico y desde un principio marcó el ritmo del enfrentamiento. El europeo necesitó solo de dos oportunidades de quiebre para quedarse con la primera manga.

Luego, en el segundo parcial, el itálico le plantó un break de entrada al australiano para llevárselo por un contundente 4-1. Finalmente, el último set estuvo parejo en el inicio, sin embargo, en el tercer juego Sinner nuevamente impuso términos y se quedó con el servicio del oceánico, para quedarse con el partido por el marcador final de 4-2, 4-1 y 4-2.

Destacar que de Miñaur veía en esta final una revancha. Todo esto porque el año pasado había perdido el partido definitorio ante Stefanos Tsitsipas (7º), quien durante esta temporada disputará el ATP World Tour Finals.

Por su parte, el italiano cerró una semana perfecta, ya que ganó cada uno de los cinco partidos que disputó en el torneo de promesas. Es así como con 18 años, Sinner se convierte en el jugador más joven en ganar el título.

