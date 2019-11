Jornada ingrata para Junior Fernandes: Fue expulsado y cometió un penal en la derrota del Alanyaspor en la Superliga de Turquía

Jornada para el olvido de Junior Fernandes. El delantero nacional fue protagonista en la derrota por la cuenta mínima del Alanyaspor ante el Trabzonspor por la Superliga de Turquía, provocó un penal y fue expulsado en el minuto 81.

A los 66', Majid Hosseini anotó la única cifra del partido a través de un lanzamiento desde los doce pasos. A los 81', el delantero nacional cometió una mano en el área y tras el chequeo en el VAR, el árbitro dictaminó la pena máxima.

El atacante formado en Cobreloa fue amonestado e irónicamente aplaudió al juez, quien no dudo en mostrarle la segunda tarjeta amarilla y posterior cartulina roja. No obstante, Hosseini no pudo concretar su doblete y erró su ejecución.

Con esta derrota, Alanyaspor cedió el liderato y quedó en la cuarta ubicación de la Superliga de Turquía con 19 unidades. A su vez, Trabzonspor quedó en la tercera posición con la misma cantidad de puntos, pero tiene mejor diferencia de gol. En la próxima fecha, el cuadro del ex Universidad de Chile recibirá al Goztepe, el próximo 24 de noviembre desde las 10:30 horas.