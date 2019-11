Boston Celtics sigue con tranco firme en la NBA y derrotaron a los Spurs pese a la lesión de una de sus figuras

Los Boston Celtics alcanzaron su séptima victoria al hilo luego de derrotar por 135-115 a San Antonio Spurs en la NBA. El equipo del trébol lleva un récord de 7-1 y se mantiene en la punta de la Conferencia Este durante la presente temporada, donde solo perdieron en su debut contra los Philadelphia 76ers por 107-93.

La gran figura del partido fue el escolta de los Celtics, el joven Jaylen Brown, quien anotó 30 puntos, repartió tres asistencias y rescató siete rebotes. En tanto, para los Spurs, el máximo anotador fue DeMar DeRozan, quien se inscribió con 22 unidades, cuatro habilitaciones y dos rebotes.

En la nota negra del partido, una de las grandes figuras del equipo de Boston, el alero Gordon Hayward, terminó con una fractura en la mano izquierda. El ex Utah Jazz chocó con un bloqueo de LaMarcus Aldrige, por lo que tuvo que abandonar el enfrentamiento en el segundo cuarto.

☘️ @FCHWPO pours in a season-high 30 PTS, helping the @celtics improve to 7-1! #Celtics pic.twitter.com/zCujNdxRbt

En tanto, en otro de los resultados destacados de la jornada, Golden State Warriors no logra levantar cabeza y acumuló su tercera derrota en fila. Los de Oakland, que no cuentan con la presencia de sus máximas figuras, Stephen Curry y Klay Thompson, fueron derrotados por Oklahoma City Thunder por un marcador de 114-108.

Finalmente, en una nueva exhibición de James Harden, los Houston Rockets derrotaron por 117-94 a los Chicago Bulls. La Barba anotó 42 puntos, repartió nueve asistencias y rescató nueve rebotes para darle una nueva victoria a su equipo por la NBA.

🚀 @JHarden13 erupts for 42 PTS, 10 REB, 9 AST in the @HoustonRockets' win vs. Chicago! #OneMission pic.twitter.com/pEqLRTWE9V

