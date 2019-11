¿Una señal para el Campeonato Nacional? El fútbol joven se suspende por todo lo que queda de año

Mientras el Campeonato Nacional de Primera División, la Primera B y la Segunda División Profesional vuelve a la competencia durante esta semana, la ANFP decidió suspender el fútbol joven por todo lo que queda de año.

Así lo anunció en un comunicado en la página oficial. Según señalan desde Quilín la determinación se debe "a la situación que vive del país" y se tomó "con el objetivo de no exponer a nuestros niños y jóvenes a ningún riesgo o incertidumbre".

La idea es que las categorías Sub 15, Sub 16, Sub 17 y Sub 19 se reanuden el 15 de febrero del próximo año y el torneo 2020 inicie el 4 de abril 2020, mientras que los campeonatos de escuelas en las categorías Sub 8, Sub 9 y Sub 10, y el Campeonato de Fútbol Infantil en las categorías Sub 11, Sub 12, Sub 13 y Sub 14 se dan por finalizados.

Ahora solo queda saber qué hará el ente rector del fútbol chileno con los torneos profesionales, aunque ya manifestó que no se pueden suspender debido a los ascensos, descensos y clasificación a torneos internacionales pendientes, mientras se espera qué pasará con el Campeonato femenino.