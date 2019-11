Quintanilla reafirma sus dichos: "Hice un llamado al Presidente y a los militares para detener el caos"

"Quiero aclarar un asunto" comienza diciendo Pablo Quintanilla en su cuenta de Instagram. Es que el piloto chileno salió a aclarar sus dichos en redes sociales donde pidió a los militares en la calle.

El san antonino señaló que quiere "vivir en un país donde las reglas sean respetadas, por eso hice un llamado al Presidente y a los militares para detener el caos incontrolable que había en Reñaca el día de ayer, nada más que por eso".

Uno de los puntos más cuestionados de sus dichos fue cuando trató de "indios" a quienes se encontraban realizando disturbios en el lugar. "Lamento mucho haber calificado de "indios" a los delincuentes y vándalos que ayer saquearon y arrasaron con Reñaca, el lugar en que vivo hace más de 20 años", escribió.

"Los indios e indígenas como razas originarias, merecen todo mi respeto y me disculpo si he ofendido a alguno de ellos. Pero no puedo callarme al ser testigo del lumpen que aterroriza a las personas, que arrasa con mi cuidad, que daña, roba y saquea a plena luz del día", agregó Quintanilla.

Finalmente el piloto pidió "respeto por los diferentes puntos de vista y no dejo de ser un chileno como cualquiera que se sintió asustado y acorralado en medio de la delincuencia", además de señalar que viene de "una familia trabajadora, en donde con mucho esfuerzo ha logrado salir adelante, por lo mismo me dio mucha impotencia y rabia ver la destrucción del esfuerzo y trabajo de muchas familias".