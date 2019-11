ANFP culpa a La Pintana por suspensión de Magallanes-Cobreloa: "No es por un tema de seguridad, nos resulta sorprendente"

El duelo entre Cobreloa y Magallanes, que estaba pactado para este martes 12 de noviembre, por la Primera B del fútbol chileno, ha sido suspendido.

El llamado a paro nacional y el contexto social que vive Chile mantuvo la incertidumbre sobre la reanudación del deporte, particularmente, el retorno del fútbol luego de un mes de paralización con este partido que se disputaría en el Municipal de La Pintana.

En ese contexto, el gerente de Ligas Profesionales de la ANFP, Rodrigo Robles, explicó la situación y culpó al municipio de la comuna por la no realización del cotejo.

"No es por un tema de seguridad. Las autoridades presentes, Carabineros y Estadio Seguro, tenemos plena certeza de que no existe ninguna información de que esté ocurriendo algo, por tanto nos resulta sorprendente que los funcionarios municipales digan que no están dispuestos a arrendar el estadio", aseguró el dirigente del ente rector del fútbol chileno.

⚠️ El partido entre Magallanes y Cobreloa fue suspendido por una instrucción administrativa de último momento de parte de la Municipalidad de La Pintana, dueña del Estadio. De acuerdo a Carabineros, el encuentro contaba con las condiciones necesarias para su realización. — ANFP (@ANFPChile) November 12, 2019

⚠️ La nueva programación del encuentro será informada oportunamente, luego de realizar las coordinaciones pertinentes con ambos equipos y la autoridad correspondiente. — ANFP (@ANFPChile) November 12, 2019

Después, la ANFP en su cuenta de Twitter informó que "el partido entre Magallanes y Cobreloa fue suspendido por una instrucción administrativa de último momento de parte de la Municipalidad de La Pintana, dueña del Estadio. De acuerdo a Carabineros, el encuentro contaba con las condiciones necesarias para su realización".

Luego, añadió que "la nueva programación del encuentro será informada oportunamente, luego de realizar las coordinaciones pertinentes con ambos equipos y la autoridad correspondiente".

Por otra parte, el secretario del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), Luis Marín, mostró su descontento por la suspensión del juego minutos antes de la hora programada.

"Es una falta de respeto hacia el jugador, el gremio y la actividad en general. Las autoridades daban las opciones para jugar. Nosotros pudimos comprobar que fuera del recinto no ocurría nada cuando veníamos hacia acá. La suspensión es por un tema municipal y no nos parece. ¿Quién decide si se juega o no?", enfatizó el ex arquero profesional.

Cabe mencionar que los Zorros del Desierto recorrieron más de 1.500 kilómetros para llegar hasta la capital.