Federer sigue con vida en las Finales de la ATP tras derrotar a Berrettini en apretado duelo

Roger Federer, número tres del ranking mundial, se mantuvo con opciones en las Finales de la ATP que se juegan en Londres, tras derrotar en un estrecho duelo al italiano Matteo Berrettini, ocho del planeta.

El suizo superó en poco menos de una hora y media de juego a Berrettini, la gran sorpresa de la campaña 2019, por 7-6 y 6-3, en un duelo que se decidió por pequeños detalles que favorecieron a Su Majestad.

En su último partido del torneo, Federer enfrentará el jueves al serbio Novak Djokovic, dos del planeta, en un compromiso en el que está obligado a ganar para seguir con opciones de clasificar a semifinales.

Back in contention 😎@rogerfederer notches his first win, d. Berrettini 7-6 6-3 at the #NittoATPFinals pic.twitter.com/RX8D73pEwU

— Tennis TV (@TennisTV) November 12, 2019