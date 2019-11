Presidente de la ANFP insiste en el regreso del fútbol: "La suspensión de hoy fue una decisión unilateral"

El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, se refirió a la suspensión del encuentro entre Magallanes y Cobreloa, partido pendiente por la 27ª fecha de la Primera B, el cual no se pudo realizar este martes en el estadio Municipal de La Pintana.

Tras lo ocurrido en el recinto capitalino, Moreno -que estaba en el estadio- insistió en su tarea de lograr el regreso del fútbol chileno tras el estallido social que está afectando al país en las recientes semanas.

"Estábamos coordinados todos los entes, estaba coordinada la Intendencia, Carabineros, los jugadores, el Sifup y los clubes. Se realizó una coordinación y una preparación muy rigurosa en términos de seguridad para poder desplegar este partido y 25 minutos antes del calentamiento hubo una oposición a la realización del partido por parte del delegado o funcionario municipal encargado del estadio. Nos explica que esto obedece a razones de la paralización y no obedece a razones de seguridad", dijo.

En esa línea, el directivo indicó que "el funcionario percibe que, con el paro nacional y entre otras razones, se debe postergar la realización de este partido. Estamos trabajando de manera multidisciplinaria con el Sifup, con los jugadores, con los presidentes de los clubes, con el objeto de lograr prontamente una reprogramación. Tendremos reuniones a partir de las 13:30 con todos los actores involucrados y esperamos volver a esta actividad".

Sifup explota tras suspensión del duelo Magallanes-Cobreloa: "Atenta contra la dignidad de los trabajadores del fútbol" El Sindicato de Futbolistas Profesionales se lanzó contra la municipalidad de La Pintana, a la que culpó como responsable de la postergación del partido.

"No es solo por necesidades de los clubes, sino por todo lo que implica el fútbol chileno. Lamentablemente nos vimos enfrentados a esta decisión unilateral, comunicada muy tardíamente y que nos pone en una situación de no poder realizar el partido. No obstante a eso, seguiremos en reuniones con los clubes, con los jugadores, con el Sifup y todos los intervinientes para poder lograr una reprogramación adecuada", sentenció.

Finalmente, sobre la decisión de que el torneo pueda regresar en los próximos días, el regente de la ANFP consideró que "hay múltiples factores. El factor principal es la seguridad, lo hemos dicho desde el 19 de octubre. Lo más importante es la seguridad del público, de los distintos actores de un partido, y por supuesto de los jugadores. En ese orden de ideas estamos trabajando y prontamente les comunicaremos los resultados de las distintas conversaciones que vayamos teniendo con todos los involucrados".