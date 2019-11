El dolor de Ivan Rakitic en Barcelona tras ser postergado por Valverde: "Me quitaron la pelota, me siento triste"

El volante del FC Barcelona, Ivan Rakitic, rompió su silencio tras haber perdido protagonismo en esta temporada. Hasta el año anterior era titular fijo en el conjunto de Ernesto Valverde, pero ahora está muy postergado por el avance de Frenkie de Jong, Arthur e incluso de Arturo Vidal.

En una entrevista al programa "Universo Valdano", el croata se sinceró con todo y lamentó su situación, recordando que fue pieza clave de las últimas campañas del equipo culé.

"¿Cómo puede disfrutar uno? Jugando al fútbol. Y es como yo digo muchas veces, ¿cómo se siente mi hija pequeña cuando le quitas un juguete? Se siente triste. Pues yo me siento igual, me han quitado la pelota. Me siento triste”, dijo.

"A mí me gusta enseñar mis sentimientos, cuando hay que llorar pues no hay problema ninguno, y cuando hay que celebrar soy el primero en ir adelante”, dijo el subcampeón del mundo.

Además, validó su paso por Barcelona, donde llegó en 2014 y en el cual ganó la Champions League en esa temporada con Luis Enrique como técnico: "Entiendo y respeto las decisiones del entrenador o de un club o lo que sea, pero creo que he dado muchísimo en estos cinco años y pico que ya llevo aquí".

"Y lo que quiero es poder seguir disfrutando y eso es lo más importante para mí, después uno disfruta solamente jugando. Tengo 31 años, no tengo 38, y me siento en mi mejor momento”, indicó.