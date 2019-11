Escalofriante: Asprilla reveló que salvó de la muerte a Chilavert que iba a ser atacado por sicarios

El ex delantero colombiano, Faustino Asprilla, en un documental sobre su vida emitido recientemente por el canal regional Telepacífico, reveló detalles desconocidos acerca del día que le salvó la vida al portero paraguayo, José Luis Chilavert.

Todo se remonta a 1997, cuando la selección cafetera se medía en un partido ante su símil guaraní, por las Eliminatorias para el Mundial de Francia 98.

En ese momento, el portero y el delantero se vieron enfrascados en un altercado dentro del partido, siendo ambos jugadores expulsados.

Sin embargo, la situación no quedaría ahí, ya que el meta, fue a buscar al ex Universidad de Chile para darle un golpe de puño.

Pasado los minutos, una vez terminado el partido, el Tino, recibiría un sorpresivo llamado de una conocido narcotraficante colombiano.

"Apenas termina el encuentro me entra una llamada y alguien me dice: 'Soy Julio Fierro (conocido narco colombiano); puedes llegar acá a mi hotel'.

"Yo llegue al lugar con Víctor Hugo Aristizábal (jugador colombiano de fútbol) y ese man (Fierro) estaba como con 10 personas más, todos borrachos, y con hembras paraguayas", comienza relatando Asprilla.

"¿Qué más, cómo están, no están aburridos? Es que 'necesitamos que den autorización porque estos dos hombres se van a quedar aquí en Paraguay, porque quieren ir a matar a ese gordo de Chilavert", le dijeron a Faustino junto a su compañero.

El ex Newcastle, remató la historia contando lo que respondió en aquel episodio: "¿Cómo así?, ¿ustedes están locos?, van a acabar con el fútbol colombiano, eso no puede ser. Lo que pasó en la cancha, quedó en la cancha. Chilavert me pegó el puño, alegamos, nos expulsaron y ya, eso termina ahí".

Esta historia, se suma a variados conflictos en los que se ha visto envuelto el fútbol colombiano.

En la década de los 80 y 90, los clubes de América, Millonarios y Envigado, fueron financiados por mafias cafeteras, siendo debidamente sancionados.

Sin embargo, el hecho mas recordado es en 1994. El asesinato del defensa Andrés Escobar, por el autogol que marcó ante Estados Unidos en el mundial de ese año, que significó además, la eliminación de su selección del certamen.