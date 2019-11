El duro panorama de Colo Colo por el estallido social: "Los jugadores están incómodos, se sienten mal"

El clásico entre Universidad Católica y Colo Colo está programado para este domingo a las 11:00 horas en San Carlos de Apoquindo, sin embargo todo está en espera producto de la crisis social que sigue sacudiendo a Chile.

En ese sentido, el gerente deportivo de los albos, Marcelo Espina, reveló el duro panorama que enfrentan los jugadores del cuadro de Mario Salas con todo lo que está pasando.

El argentino indicó que "(los jugadores) la verdad por un lado quieren jugar y les gusta jugar, pero se sienten incómodos, se sienten mal. Les deben escribir para que no jueguen, las barras se manifiestan con comunicados. Se sienten al medio de esto, es compleja la situación. Las redes sociales nos han complicado la vida".

Sobre los perjuicios de que el torneo no se juegue, Espina aseguró que "no jugar más va a significar costos por todos lados, económicos, deportivos, contractuales, televisión, a los clubes, renovaciones. Dentro de la bolsa estamos todos y es perjudicial. Habría que ver que pasa con las competencias internacionales. No sabemos cuando esto se va a detener".

"Yo no soy partidario que se juegue si no hay condiciones mínimas de seguridad para la actividad para los jugadores. Si llegado el momento se tiene que jugar, el público tiene que entender que son parte de una actividad que se tiene que desarrollar como la mayoría de las actividades se realizan, siempre y cuando estén las garantías", dijo.