Herrera quería que se jugara ante Perú: "Como Sifup habíamos decidido echar a andar el campo laboral del fútbol"

Johnny Herrera se mostró contrario a la decisión de los futbolistas de la selección chilena de no jugar ante Perú debido "al momento social que vive nuestro país". Para el portero bicampeón de América, "existen más formas de hacerse notar, con pancartas, con gorros o qué se yo", por lo que hubiese apoyado viajar a suelo incaico.

"En fin. Como sindicato habíamos tomado la decisión de echar a andar el campo laboral del trabajo y si en la Selección decidieron de otra forma, será", fue el cuestionamiento del arquero de Universidad de Chile en conversación con Al Aire Libre de radio Cooperativa.

Sobre si fue una buena o mala decisión, el oriundo de Angol indicó que "no sabría catalogarlo. Es su postura, de los que están ahí, se respeta. Pero por lo general ellos están viendo de afuera lo que pasa, muy ajenos a la realidad de nuestro entorno y de nuestro fútbol".

"Es una decisión válida, se respeta, nosotros lo habíamos conversado como sindicato, no lo compartimos porque para nosotros es nuestro trabajo. No es fútbol, es nuestro trabajo, así de simple y son mil compañeros que probablemente muchos se queden sin pega y estén hasta cinco meses sin cobrar", sentenció Herrera.

Para el capitán de los azules, "cualquiera que haya jugado en el extranjero sabe que es una realidad diametralmente distinta a todos los clubes de Primera B, de Segunda División Profesional y de regiones, salvo los tres grandes", por lo que quiere que se retorne al fútbol lo antes posible.

Finalmente, sobre la decisión de no jugar, Herrera advirtió que "no he escuchado a nadie que no esté yendo al trabajo porque no se sienta en condiciones sicológicas o mentales para ejercer su trabajo, poder cobrar a fin de mes, sostener a su familia y llevar el pan".